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Ночью в Логойском районе произошёл пожар, в котором погибли две женщины

08 апреля 2019 07:12
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Новости Беларуси. Ночью 8 апреля в деревне Прилепцы Логойского района произошёл пожар.  

По сведениям Минского ОУМЧС, в огне погибли две гражданки. Пожар был ликвидирован, причина загорания выясняется.  

За дежурные сутки в Минской области зарегистрированы ещё четыре пожара, в одном из которых пострадал человек. В агрогородке Семежево Копыльского района женщина отравилась продуктами горения, она госпитализирована.  

Весной 2019 года в Могилёвской области при выжигании сухой травы погибла женщина.  

Ещё две получили ожоги – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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