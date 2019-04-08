Ночью в Логойском районе произошёл пожар, в котором погибли две женщины

Новости Беларуси. Ночью 8 апреля в деревне Прилепцы Логойского района произошёл пожар.

По сведениям Минского ОУМЧС, в огне погибли две гражданки. Пожар был ликвидирован, причина загорания выясняется.

За дежурные сутки в Минской области зарегистрированы ещё четыре пожара, в одном из которых пострадал человек. В агрогородке Семежево Копыльского района женщина отравилась продуктами горения, она госпитализирована.

Весной 2019 года в Могилёвской области при выжигании сухой травы погибла женщина.