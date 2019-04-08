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В Пинске 2-летний мальчик отравился бытовой химией

08 апреля 2019 09:00
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Новости Беларуси. В Пинске 2-летний ребенок отравился бытовой химией.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось шестого апреля. Женщина отвела своего сына в туалет, а сама вышла на кухню. Спустя несколько минут мама услышала, что ее ребенок кашляет. Оказалось, что мальчик выпил небольшое количество дезинфицирующего средства – емкость с ним стояла на полу.  

Пострадавший был госпитализирован. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.  

По данному факту проводится проверка.    

В начале года в Вилейке 11-летняя девочка отравилась препаратом от алкогольной зависимости (читать далее).  

# Несчастный случай # происшествия

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