В Пинске 2-летний мальчик отравился бытовой химией

Новости Беларуси. В Пинске 2-летний ребенок отравился бытовой химией.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось шестого апреля. Женщина отвела своего сына в туалет, а сама вышла на кухню. Спустя несколько минут мама услышала, что ее ребенок кашляет. Оказалось, что мальчик выпил небольшое количество дезинфицирующего средства – емкость с ним стояла на полу.

Пострадавший был госпитализирован. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

По данному факту проводится проверка.