В Малорите сотрудники МЧС спасли 9-летнего ребёнка из горящего дома

Новости Беларуси. В Малорите сотрудники МЧС спасли на пожаре ребенка.
По информации МЧС, утром 10 апреля из-под крыши частного дома шел дым. Соседи сообщили, что в помещении может находиться ребенок.
Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия. В комнате обнаружили 9-летнего мальчика. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам.
Пострадавшего доставили в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Пожар был ликвидирован. Огонь повредил внутреннюю отделку, потолок и имущество в жилой комнате, кухне и коридоре. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ребенок был дома один в момент возникновения возгорания.
В феврале в Фаниполе сотрудник ГАИ спас запертого в машине ребенка (читать далее).