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В Малорите сотрудники МЧС спасли 9-летнего ребёнка из горящего дома

10 апреля 2020 13:45
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Новости Беларуси. В Малорите сотрудники МЧС спасли на пожаре ребенка.  

По информации МЧС, утром 10 апреля из-под крыши частного дома шел дым. Соседи сообщили, что в помещении может находиться ребенок.   

Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия. В комнате обнаружили 9-летнего мальчика. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам.   

В Малорите сотрудники МЧС спасли 9-летнего ребёнка из горящего дома-1

Фото: МЧС

Пострадавшего доставили в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».  

Пожар был ликвидирован. Огонь повредил внутреннюю отделку, потолок и имущество в жилой комнате, кухне и коридоре. Обстоятельства случившегося выясняются.  

Ребенок был дома один в момент возникновения возгорания.  

В феврале в Фаниполе сотрудник ГАИ спас запертого в машине ребенка (читать далее).   

# Спасение # происшествия

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