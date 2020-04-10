В Малорите сотрудники МЧС спасли 9-летнего ребёнка из горящего дома

Новости Беларуси. В Малорите сотрудники МЧС спасли на пожаре ребенка.

По информации МЧС, утром 10 апреля из-под крыши частного дома шел дым. Соседи сообщили, что в помещении может находиться ребенок.

Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия. В комнате обнаружили 9-летнего мальчика. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам.