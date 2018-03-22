В Любанском районе при столкновении Lancia с деревом погиб водитель. ДТП спровоцировала собака

Новости Беларуси. В Любанском районе автомобиль Lancia Dedra сбил собаку, а затем врезался в дерево.

Как сообщает ГАИ УВД Миноблисполкома, вечером 21 марта машина двигалась в сторону Любани. Управлял автомобилем 22-летний житель Слуцка, вместе с ним в салоне находился ровесник.

Возле деревни Смольгово на проезжую часть выбежала собака. Транспортное средство переехало животное, в результате чего машину занесло, она оказалась в кювете и столкнулась с деревом.

Молодых людей госпитализировали. Водителя спасти не удалось. Пассажиру повезло больше.

В феврале 2018 года под Мостами Audi сбил лося.