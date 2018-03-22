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В Любанском районе при столкновении Lancia с деревом погиб водитель. ДТП спровоцировала собака

22 марта 2018 12:07
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Новости Беларуси. В Любанском районе автомобиль Lancia Dedra сбил собаку, а затем врезался в дерево.  

Как сообщает ГАИ УВД Миноблисполкома, вечером 21 марта машина двигалась в сторону Любани. Управлял автомобилем 22-летний житель Слуцка, вместе с ним в салоне находился ровесник.  

Возле деревни Смольгово на проезжую часть выбежала собака. Транспортное средство переехало животное, в результате чего машину занесло, она оказалась в кювете и столкнулась с деревом.  

Молодых людей госпитализировали. Водителя спасти не удалось. Пассажиру повезло больше.  

В феврале 2018 года под Мостами Audi сбил лося.  

Погибла 18-летняя дочь водителя – здесь подробности.  

# происшествия # Авария в Минской области

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