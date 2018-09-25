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Фотофакт. МЧС показало последствия сильного ветра

25 сентября 2018 07:44
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Новости Беларуси. МЧС рассказало о последствиях сильного ветра в Могилевской области.

По информации МЧС, в результате усиления ветра, порывы которого составляли до 20 метров в секунду на территории Могилевской области произошли несколько происшествий.

Фотофакт. МЧС показало последствия сильного ветра-1

Фото: МЧС

В Мстиславском районе случилось повреждение кровли МТФ ОАО «Селекционно-гибридный центр «Вихра» – всего 180 листов шифера. Никто не пострадал. Восстановление кровли производится силами ОАО СГЦ «Вихра». Предварительный срок восстановления – 25 октября.

Фотофакт. МЧС показало последствия сильного ветра-4

Фото: МЧС

Также сотрудники МЧС осуществили 13 выездов на ликвидацию последствий сильного ветра. Деревья упали в Могилеве, Бобруйске, Чаусах, Костюковичах в Бобруйском, Могилевском, Чаусском, Краснопольском, Белыничском, Круглянском и Кировском районах. Никто не пострадал.

Фотофакт. МЧС показало последствия сильного ветра-7

Фото: МЧС

Синоптики прогнозируют первые заморозки в Беларуси в ближайшие дни (читать далее). 

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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