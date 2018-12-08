В Витебске зажатую дверями автобуса женщину протащило по земле

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома, инцидент случился на остановке по улице Гагарина. 59-летняя гражданка выходила из городского пассажирского автобуса, держась за поручень двери. Водитель не заметил, что пассажирка ещё не закончила выходить и закрыл двери.

Новости Беларуси. Днём 7 декабря в Витебске застрявшую в дверях автобуса женщину протащило по земле.

Рука женщины оказалась зажата. Когда автобус начал движение, пенсионерка упала, после чего её несколько метров тянуло по земле.

У пострадавшей перелом стопы, гражданка доставлена в медучреждение.

Проводится проверка.

Сотрудники ГАИ устанавливают очевидцев аварии. Если вам что-либо известно о произошедшем, сообщите об этом по телефонам: 8 (0212) 58-44-44, 8 (0212) 23-01-51, 8 (029) 621-44-44, 8 (029) 721-44-44.

Зимой 2018 года в Воложинском районе рейсовый автобус сбил 35-летнюю женщину.