После ДТП в Волковыске пострадавшую из Mazda доставали спасатели

Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, около полтретьего ночи бесправник на Mazda ехал по улице Жолудева. В определённый момент машина пересекла встречную полосу, после чего врезалась в дерево.

Новости Беларуси. В Волковыске автомобиль с тремя пассажирами врезался в дерево.

Отмечается, что водителю и пассажирам госпитализация не потребовалась, поскольку они были пристёгнуты ремнями безопасности.

Предварительно, автомобиль в Волковыск с целью ремонта доставил житель Гродно. Ездить на ней он не разрешал.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, 31-летний водитель и один из пассажиров самостоятельно выбрались из Mazda 626. Помощь потребовалась зажатой элементами кузова 34-летней пассажирке.