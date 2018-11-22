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После ДТП в Волковыске пострадавшую из Mazda доставали спасатели

22 ноября 2018 09:22
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Новости Беларуси. В Волковыске автомобиль с тремя пассажирами врезался в дерево.  

Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, около полтретьего ночи бесправник на Mazda ехал по улице Жолудева. В определённый момент машина пересекла встречную полосу, после чего врезалась в дерево.  

После ДТП в Волковыске пострадавшую из Mazda доставали спасатели-1

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Отмечается, что водителю и пассажирам госпитализация не потребовалась, поскольку они были пристёгнуты ремнями безопасности.  

После ДТП в Волковыске пострадавшую из Mazda доставали спасатели-4

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Предварительно, автомобиль в Волковыск с целью ремонта доставил житель Гродно. Ездить на ней он не разрешал.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, 31-летний водитель и один из пассажиров самостоятельно выбрались из Mazda 626. Помощь потребовалась зажатой элементами кузова 34-летней пассажирке.  

После ДТП в Волковыске пострадавшую из Mazda доставали спасатели-7

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Пострадавшую деблокировали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. После медосмотра водителя и спасённую отпустили по домам.  

После ДТП в Волковыске пострадавшую из Mazda доставали спасатели-10

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Осенью 2018 года в в Бресте перевернулся BMW. 

Водителя извлекали из машины спасатели – здесь подробности.  

# Авария в Гродненской области # происшествия # Фотофакт

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