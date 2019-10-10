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В Ивацевичском районе в ДТП водителя выбросило из салона автомобиля

10 октября 2019 07:40
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Новости Беларуси. В Ивацевичском районе легковушка вылетела в кювет и опрокинулась.

По информации УВД Брестского облисполкома, 9 октября в 10:40 поступило сообщение о ДТП рядом с деревней Бусяж. Очевидец рассказал, что на дороге «Слоним-Коссово» перевернулся автомобиль.

В Ивацевичском районе в ДТП водителя выбросило из салона автомобиля-1

Фото: УВД Брестского облисплокома

По предварительной информации, 49-летний водитель Ford выбрал небезопасную скорость движения. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В Ивацевичском районе в ДТП водителя выбросило из салона автомобиля-4

Фото: УВД Брестского облисплокома

Когда машина опрокинулась, водителя выбросило из салона. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Предварительно, он находился за рулем в трезвом состоянии. Специалисты проводят проверку по факту аварии.

Летом в Ивацевичах автомобиль скорой помощи попал в аварию. После этого служебная машина перевернулась (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

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