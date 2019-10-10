В Ивацевичском районе в ДТП водителя выбросило из салона автомобиля

Новости Беларуси. В Ивацевичском районе легковушка вылетела в кювет и опрокинулась. По информации УВД Брестского облисполкома, 9 октября в 10:40 поступило сообщение о ДТП рядом с деревней Бусяж. Очевидец рассказал, что на дороге «Слоним-Коссово» перевернулся автомобиль.

Фото: УВД Брестского облисплокома

По предварительной информации, 49-летний водитель Ford выбрал небезопасную скорость движения. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Фото: УВД Брестского облисплокома