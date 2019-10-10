В Бобруйске на рабочего вылилось раскалённое масло

Новости Беларуси. 7 октября в 23:45 в Бобруйске в больницу был доставлен местный житель, на которого пролилось раскалённое масло.

Как сообщает УГКСЭ по Могилёвской области, происшествие случилось на территории ОАО «Бобруйский завод растительных масел».

Во время руководства сменой старший мастер находился на участке фильтрации. В какой-то момент на него пролилось раскалённое масло. 39-летний мужчина был госпитализирован.

На место происшествия выезжала СОГ. Назначена судмедэкспертиза, чтобы выяснить степень тяжести травм, которые получил пострадавший.

На неделе в Минске мужчина получил ожоги.