В Лунинецком районе пьяного водителя остановили выстрелами

Новости Беларуси. 23-летний водитель Chrysler Grand Voyager пытался уйти от погони, выезжая на полосу встречного движения. Преследование по улицам деревни Синкевичи длилось около 40 минут.

УГАИ УВД Брестского облисполкома:

Вчера, 10.05.2016 года, в 01 час 50 минут на ул. Комсомольская в д. Синкевичи, Лунинецкого района, нарядом отделения ГАИ Лунинецкого РОВД был подан сигнал об остановке транспортного средства водителю автомобиля «Крайслер Гранд Вояджер», который проигнорировал данное требование и попытался скрыться. Для остановки автомобиля было принято решение об использовании табельного оружие. Был произведен предупредительный выстрел в воздух, после чего произведены прицельные выстрелы в заднее левое колесо, чем причинены механические повреждения автомобилю.

Как выяснилось, молодой человек был пьян. В 2014 году его уже лишали прав за пьяную езду.

Напомним, несколько месяцев назад в Бресте произошло резонансное происшествие с участием нетрезвой невесты. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, который двигался с выключенным светом фара. Причину забывчивости водителя установили сразу: из салона отчетливо доносился запах спиртного. В крови 21-летней брестчанки обнаружили 1,3 промилле алкоголя. Оказывается, за руль в нетрезвом состоянии девушка села «из благородных побуждений» – ехала в милицию выручать подружек, которые попали туда прямо с девичника. Здесь подробности.