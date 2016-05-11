4-летний мальчик пострадал при опрокидывании аттракциона в Новополоцке: комментарий СК

Новости Беларуси. Четырехлетний мальчик, к счастью, не получил серьезных травм. Уже сегодня малыша выпишут.

Почему опрокинулся аттракцион, и кто понесет ответственность за произошедшее, предстоит установить. Новополоцким городским отделом Следственного комитета проводится проверка.



Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:

Следователями произведен осмотр места происшествия, изъято оборудование, назначены судебные экспертизы, изучена документация, регламентирующая правила эксплуатации детских аттракционов рассматриваемой категории, проведены опросы свидетелей, владельца аттракциона, родителей ребенка. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, отдельное внимание уделяется установлению причин случившегося.