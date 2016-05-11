Прямой эфир

4-летний мальчик пострадал при опрокидывании аттракциона в Новополоцке: комментарий СК

11 мая 2016 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Четырехлетний мальчик, к счастью, не получил серьезных травм. Уже сегодня малыша выпишут.

Почему опрокинулся аттракцион, и кто понесет ответственность за произошедшее, предстоит установить. Новополоцким городским отделом Следственного комитета проводится проверка.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:
Следователями произведен осмотр места происшествия, изъято оборудование, назначены судебные экспертизы, изучена документация, регламентирующая правила эксплуатации детских аттракционов рассматриваемой категории, проведены опросы свидетелей, владельца аттракциона, родителей ребенка. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, отдельное внимание уделяется установлению причин случившегося. 

Напомним, детский аттракцион перевернулся в Новополоцке в минувший вторник. Другие подробности здесь.

# происшествия # Инна Горбачева # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
В Новополоцке перевернулся детский аттракцион: пострадал ребенок
11 мая 2016 09:03

В Новополоцке перевернулся детский аттракцион: пострадал ребенок

Минчанин утопил внедорожник с прицепом в Августовском канале, пытаясь достать заглохший катер
10 мая 2016 10:11

Минчанин утопил внедорожник с прицепом в Августовском канале, пытаясь достать заглохший катер

В Борисове ослепленный солнцем водитель Volkswagen сбил 12-летнюю девочку на переходе
06 мая 2016 12:26

В Борисове ослепленный солнцем водитель Volkswagen сбил 12-летнюю девочку на переходе