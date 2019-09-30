В Лунинецком районе на школьный двор привезли песок с костными останками

Новости Беларуси. В Лунинецком районе на школьный двор вместе с песком привезли человеческие останки.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяну Коток, в агрогородке Дятловичи 25 сентября на пришкольную территорию вместе с песком были привезены костные останки.

Владелец одного из частных подворий строил погреб. Когда работа была сделана, у мужчины остался лишний песок, который он был готов отдать местным жителям. На предложение откликнулась администрация школы.

Привезенный песок использовали для выравнивания дороги на территории школы. В грунте были обнаружены костные останки.