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В Лунинецком районе на школьный двор привезли песок с костными останками

30 сентября 2019 09:15
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Новости Беларуси. В Лунинецком районе на школьный двор вместе с песком привезли человеческие останки.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяну Коток, в агрогородке Дятловичи 25 сентября на пришкольную территорию вместе с песком были привезены костные останки.  

Владелец одного из частных подворий строил погреб. Когда работа была сделана, у мужчины остался лишний песок, который он был готов отдать местным жителям. На предложение откликнулась администрация школы.  

Привезенный песок использовали для выравнивания дороги на территории школы. В грунте были обнаружены костные останки. 

В Лунинецком районе на школьный двор привезли песок с костными останками-1

Фото: Государственный комитет судебных экспертиз по Брестской области  

На место выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли эксперт-криминалист и судебно-медицинский эксперт. Были осмотрены частное подворье и пришкольная территория – насчитано около 30 фрагментов костей.  

Проводится проверка. Назначена экспертиза, которая установят давность захоронения и какому количеству людей принадлежат останки.   

Этим летом в Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашел скелет человека (читать далее).  

# Перезахоронение останков # происшествия

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