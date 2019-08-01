В Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашёл скелет человека

Новости Беларуси. В Смолевичском районе мужчина нашел человеческий скелет в заброшенном доме.
По информации МВД, 40-летний мужчина рассказал правоохранителем, что нашел останки человека в д. Трубенок.
Новости Беларуси. В Смолевичском районе мужчина нашел человеческий скелет в заброшенном доме.
По информации МВД, 40-летний мужчина рассказал правоохранителем, что нашел останки человека в д. Трубенок.
Фото: СК
По словам мужчины, скелет был обнаружен в заброшенном доме, который достался по наследству супруге.
Фото: СК
На месте работает следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств.
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