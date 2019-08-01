В Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашёл скелет человека

Новости Беларуси. В Смолевичском районе мужчина нашел человеческий скелет в заброшенном доме. По информации МВД, 40-летний мужчина рассказал правоохранителем, что нашел останки человека в д. Трубенок.

Фото: СК

По словам мужчины, скелет был обнаружен в заброшенном доме, который достался по наследству супруге.

Фото: СК