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В Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашёл скелет человека

01 августа 2019 14:33
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе мужчина нашел человеческий скелет в заброшенном доме.  

По информации МВД, 40-летний мужчина рассказал правоохранителем, что нашел останки человека в д. Трубенок.  

В Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашёл скелет человека-1

Фото: СК 

По словам мужчины, скелет был обнаружен в заброшенном доме, который достался по наследству супруге.  

В Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашёл скелет человека-4

Фото: СК  

На месте работает следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств.   

Весной в Бресте мужчина выгуливал собаку и нашёл костные останки (читать далее).    

# Перезахоронение останков # происшествия

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