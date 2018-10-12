В Лунинецком районе мужчина застрял в заборе и погиб

Новости Беларуси. Вечером 8 октября в деревне Дворец Лунинецкого района женщина обнаружила тело сына соседки.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, предполагается, что гражданин по неосторожности погиб от удушья, поскольку его шея застряла между досками ворот со стороны улицы.

По словам соседей, в тот день безработный 41-летний житель Лунинца возвращался домой, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина просунул голову между штакетником, а выбраться не сумел.

По факту смерти гражданина ведётся проверка.

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