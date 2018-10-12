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В Лунинецком районе мужчина застрял в заборе и погиб

12 октября 2018 11:18
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Новости Беларуси. Вечером 8 октября в деревне Дворец Лунинецкого района женщина обнаружила тело сына соседки.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, предполагается, что гражданин по неосторожности погиб от удушья, поскольку его шея застряла между досками ворот со стороны улицы.  

По словам соседей, в тот день безработный 41-летний житель Лунинца возвращался домой, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина просунул голову между штакетником, а выбраться не сумел.  

По факту смерти гражданина ведётся проверка.  

Осенью 2018 года в Ивацевичах погиб 81-летний пенсионер. 

Из рук мужчины выскользнула дисковая пила и повредила его бедренную артерию – здесь подробности.  

# Несчастный случай # происшествия

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