В Минске бывшего сотрудника банка подозревают в хищении 10 тысяч рублей

Новости Беларуси. В Минске бывший сотрудник банка незаконно оформлял на клиентов кредитные договоры, а полученные деньги проигрывал в казино.

По информации ГУВД Мингорисполкома, деньги были похищены с использованием компьютерной техники. Сумма составила 10 тысяч рублей.

Было установлено, что экс-сотрудник одного из банков Минска имел доступ к базе данных. В ней хранились номера телефонов клиентов банка. Мужчина онлайн оформлял на них кредитные договоры, а затем получал кредиты от имени клиентов. Полученные деньги мужчина проигрывал в казино.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем использования компьютерной техники».

Фигурант дела задержан и находится в следственном изоляторе.