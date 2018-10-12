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В Минске бывшего сотрудника банка подозревают в хищении 10 тысяч рублей

12 октября 2018 08:05
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Новости Беларуси. В Минске бывший сотрудник банка незаконно оформлял на клиентов кредитные договоры, а полученные деньги проигрывал в казино.

По информации ГУВД Мингорисполкома, деньги были похищены с использованием компьютерной техники. Сумма составила 10 тысяч рублей.

Было установлено, что экс-сотрудник одного из банков Минска имел доступ к базе данных. В ней хранились номера телефонов клиентов банка. Мужчина онлайн оформлял на них кредитные договоры, а затем получал кредиты от имени клиентов. Полученные деньги мужчина проигрывал в казино.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем использования компьютерной техники».

Фигурант дела задержан и находится в следственном изоляторе.

В Минске 27-летний гражданин России задержан по подозрению во взломе банкоматов (читать далее).

# Кража # происшествия

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