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В Серебрянке водитель Audi повредил две машины и попытался скрыться с места ДТП

11 октября 2018 21:18
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Новости Беларуси. Не справился с управлением. В Серебрянке внедорожник Audi Q7 влетел в припаркованную Honda, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Серебрянке водитель Audi повредил две машины и попытался скрыться с места ДТП-1

ДТП произошло утром 11 октября на проспекте Рокоссовского. От удара легковушка въехала в стоящий рядом микроавтобус Iveco, а затем в дерево.

В Серебрянке водитель Audi повредил две машины и попытался скрыться с места ДТП-4

После произошедшего водитель попытался скрыться, но был задержан недалеко от места аварии.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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