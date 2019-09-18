В Лунинецком районе Audi сбила 65-летнюю велосипедистку

Новости Беларуси. 17 сентября около двенадцати часов дня в Лунинецком районе была травмирована велосипедистка.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 83-летний житель деревни Куповцы ехал по дороге Дятловичи – Боровцы за рулём Audi 80. В какой-то момент автомобиль приблизился к велосипедистке, двигавшейся в попутном направлении.