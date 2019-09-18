В Лунинецком районе Audi сбила 65-летнюю велосипедистку
Новости Беларуси. 17 сентября около двенадцати часов дня в Лунинецком районе была травмирована велосипедистка.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 83-летний житель деревни Куповцы ехал по дороге Дятловичи – Боровцы за рулём Audi 80. В какой-то момент автомобиль приблизился к велосипедистке, двигавшейся в попутном направлении.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Когда 65-летняя жительница агрогородка Дятловичи начала поворачивать налево, её сбила машина. Пострадавшая госпитализирована.
По факту ДТП ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
На прошлой неделе в Гомеле под колёса попал 8-летний велосипедист.
Мальчик выехал на дорогу перед автомобилем – подробности здесь.