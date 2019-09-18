Прямой эфир

В Лунинецком районе Audi сбила 65-летнюю велосипедистку

18 сентября 2019 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 17 сентября около двенадцати часов дня в Лунинецком районе была травмирована велосипедистка.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 83-летний житель деревни Куповцы ехал по дороге Дятловичи – Боровцы за рулём Audi 80. В какой-то момент автомобиль приблизился к велосипедистке, двигавшейся в попутном направлении.

В Лунинецком районе Audi сбила 65-летнюю велосипедистку-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Когда 65-летняя жительница агрогородка Дятловичи начала поворачивать налево, её сбила машина. Пострадавшая госпитализирована.

По факту ДТП ведётся проверка.

В Лунинецком районе Audi сбила 65-летнюю велосипедистку-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

На прошлой неделе в Гомеле под колёса попал 8-летний велосипедист.

Мальчик выехал на дорогу перед автомобилем – подробности здесь.

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Эйсмонт о реакции Президента на ситуацию в школе в Гомеле: равнодушный подход местных руководителей к судьбе человека
18 сентября 2019 17:40

Наталья Эйсмонт о реакции Президента на ситуацию в школе в Гомеле: равнодушный подход местных руководителей к судьбе человека

В Слуцке на 19-летнего электросварщика упала металлическая балка
18 сентября 2019 16:13

В Слуцке на 19-летнего электросварщика упала металлическая балка

Грузовик столкнулся с Skoda Fabia в Минском районе: водителя деблокировали спасатели
18 сентября 2019 15:27

Грузовик столкнулся с Skoda Fabia в Минском районе: водителя деблокировали спасатели