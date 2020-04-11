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Пропавшая в Толочинском районе 14-летняя школьница вернулась домой

11 апреля 2020 07:09
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Новости Беларуси. В Толочинском районе найдена пропавшая 9 апреля Надежда Щербенок. 

Как сообщает МВД Беларуси, 14-летняя школьница ушла из дома и уехала с односельчанином в соседнюю деревню. Несовершеннолетняя переночевала в заброшенном доме, а днём специально пряталась, хотя знала, что её ищут. 

Ночью 10 апреля Надежда вернулась домой. С подростком всё в порядке, её здоровье вне опасности. 

Ранее стало известно, что пропала 14-летняя жительница деревни Заболотье. Предполагалось, что она могла уйти вместе с 55-летним односельчанином. 

# Пропавшие люди # происшествия # Надежда Щербенок

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