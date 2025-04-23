Литовские силовики выбросили на территорию Беларуси избитого беженца

Множественные синяки, разрыв связок голеностопа и подозрение на пневмонию – и это только то, что удалось выявить при первичном осмотре. Мужчина рассказал: литовские силовики применяли в отношении него физическую силу. Били в основном по ногам. Наши пограничники оказали мужчине первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Он доставлен в Ошмянскую ЦРБ. Это далеко не первый подобный случай. И не у всех эпизодов счастливый финал. С 2021 года на границе с Евросоюзом было обнаружено 65 погибших беженцев.