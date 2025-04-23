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Литовские силовики выбросили на территорию Беларуси избитого беженца

23 апреля 2025 17:00
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Жестокость и бесчеловечность миграционной политики наших соседей стали причиной нового инцидента. Литовские силовики выбросили на территорию Беларуси избитого беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько часов назад изможденного гражданина Афганистана обнаружили сморгонские пограничники.

Литовские силовики выбросили на территорию Беларуси избитого беженца-2

Множественные синяки, разрыв связок голеностопа и подозрение на пневмонию – и это только то, что удалось выявить при первичном осмотре. Мужчина рассказал: литовские силовики применяли в отношении него физическую силу. Били в основном по ногам. Наши пограничники оказали мужчине первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Он доставлен в Ошмянскую ЦРБ. Это далеко не первый подобный случай. И не у всех эпизодов счастливый финал. С 2021 года на границе с Евросоюзом было обнаружено 65 погибших беженцев.

# Государственная граница Беларуси

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