Жестокость и бесчеловечность миграционной политики наших соседей стали причиной нового инцидента. Литовские силовики выбросили на территорию Беларуси избитого беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько часов назад изможденного гражданина Афганистана обнаружили сморгонские пограничники.
Множественные синяки, разрыв связок голеностопа и подозрение на пневмонию – и это только то, что удалось выявить при первичном осмотре. Мужчина рассказал: литовские силовики применяли в отношении него физическую силу. Били в основном по ногам. Наши пограничники оказали мужчине первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Он доставлен в Ошмянскую ЦРБ. Это далеко не первый подобный случай. И не у всех эпизодов счастливый финал. С 2021 года на границе с Евросоюзом было обнаружено 65 погибших беженцев.