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Карнавал в Рио-де-Жанейро: десятки человек пострадали в чудовищной давке

10 февраля 2013 12:29
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Новости Бразилии. Давка на карнавале в Рио-де-Жанейро чуть не привела к трагедии. Пострадали десятки человек. ЧП произошло во время самого большого и старинного уличного парада, на который собралось около 2,5 миллионов человек.

Однако простоять более 7 часов на 30-градусной жаре в густой толпе смогли не все: от жары и духоты люди начали терять сознание. Некоторые, чтобы вдохнуть больше воздуха, начали карабкаться на ворота и уличные фонари. А когда в толпу въехали две полицейские машины, чтобы рассеять толпу, началась еще большая паника. К счастью, жертв удалось избежать.

Власти Рио-де-Жанейро начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и не допустить их повторения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фестивали и карнавалы # Давка

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