Белорус, находившийся 12 лет в трудовом рабстве, освобождён в Оренбургской области

Новости Беларуси. 12 лет провёл гражданин Беларуси в трудовом рабстве. Мужчина работал на рыбной ферме, которая принадлежала бывшему полковнику МВД России. Об этом сообщил Олег Мельников, лидер движения «Альтернатива», занимающегося поиском находящихся в рабстве людей.

Как сообщает БелТА, по некоторым данным освобождённый числился в Беларуси умершим. Из-за отсутствия документов у освобождённого есть трудности с его вывозом из Оренбургской области.

В конце января волонтёры движения «Альтернатива» совместно с полицией Дагестана на кирпичном заводе вблизи Махачкалы освободили девять человек, пятеро из которых – граждане Беларуси.

