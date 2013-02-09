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Белорус, находившийся 12 лет в трудовом рабстве, освобождён в Оренбургской области

09 февраля 2013 15:52
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Новости Беларуси. 12 лет провёл гражданин Беларуси в трудовом рабстве. Мужчина работал на рыбной ферме, которая принадлежала бывшему полковнику МВД России. Об этом сообщил Олег Мельников, лидер движения «Альтернатива», занимающегося поиском находящихся в рабстве людей.

Как сообщает БелТА, по некоторым данным освобождённый числился в Беларуси умершим. Из-за отсутствия документов у освобождённого есть трудности с его вывозом из Оренбургской области.

В конце января волонтёры движения «Альтернатива» совместно с полицией Дагестана на кирпичном заводе вблизи Махачкалы освободили девять человек, пятеро из которых – граждане Беларуси.
 

# происшествия # Захват заложников

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