В Дубровно на пожаре в доме погибла женщина

Новости Беларуси. 18 октября около половины шестого вечера горел жилой дом по улице Большая Слободка в городе Дубровно. По сведениям Витебского ОУМЧС, 60-летняя хозяйка в момент загорания находилась дома вместе с 67-летним мужем. Когда начался пожар, мужчина попытался помочь супруге, но не смог и вышел из дома.

Фото: Витебское ОУМЧС

Прибывшие спасатели вынесли на воздух женщину, которая находилась на кровати и была в сознании. Пострадавшую осмотрели медики, она была госпитализирована. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Фото: Витебское ОУМЧС