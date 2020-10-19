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В Дубровно на пожаре в доме погибла женщина

19 октября 2020 06:32
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Новости Беларуси. 18 октября около половины шестого вечера горел жилой дом по улице Большая Слободка в городе Дубровно.

По сведениям Витебского ОУМЧС, 60-летняя хозяйка в момент загорания находилась дома вместе с 67-летним мужем. Когда начался пожар, мужчина попытался помочь супруге, но не смог и вышел из дома.

В Дубровно на пожаре в доме погибла женщина -1

Фото: Витебское ОУМЧС 

Прибывшие спасатели вынесли на воздух женщину, которая находилась на кровати и была в сознании. Пострадавшую осмотрели медики, она была госпитализирована. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

В Дубровно на пожаре в доме погибла женщина -4

Фото: Витебское ОУМЧС 

В результате пожара в доме повреждены стены, кровля, потолочное перекрытие, имущество. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности хозяина дома при курении.

На прошлой неделе пожар случился в Несвижском районе. В огне погиб мужчина – здесь подробности.

# Пожар # происшествия

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