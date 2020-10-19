В Дубровно на пожаре в доме погибла женщина
Новости Беларуси. 18 октября около половины шестого вечера горел жилой дом по улице Большая Слободка в городе Дубровно.
По сведениям Витебского ОУМЧС, 60-летняя хозяйка в момент загорания находилась дома вместе с 67-летним мужем. Когда начался пожар, мужчина попытался помочь супруге, но не смог и вышел из дома.
Прибывшие спасатели вынесли на воздух женщину, которая находилась на кровати и была в сознании. Пострадавшую осмотрели медики, она была госпитализирована. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
В результате пожара в доме повреждены стены, кровля, потолочное перекрытие, имущество. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности хозяина дома при курении.
На прошлой неделе пожар случился в Несвижском районе. В огне погиб мужчина – здесь подробности.