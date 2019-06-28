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В Полоцком районе Ford съехал в кювет и перевернулся

28 июня 2019 08:26
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Новости Беларуси. 27 июня около восьми вечера в Полоцком районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 62-летний житель за рулём Ford Mondeo двигался по трассе Р-46. В какой-то момент водитель не удержал автомобиль на проезжей части, в результате чего машина оказалась в кювете.  

Водитель с травмами доставлен в хирургическое отделение больницы.  

По факту аварии ведётся проверка.  

Летом 2019 года в Лельчицком районе Land Rover съехал в кювет и врезался в дерево.  

Пострадали водитель и 70-летнняя пассажирка – подробнее здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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