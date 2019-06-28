В Полоцком районе Ford съехал в кювет и перевернулся

Новости Беларуси. 27 июня около восьми вечера в Полоцком районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 62-летний житель за рулём Ford Mondeo двигался по трассе Р-46. В какой-то момент водитель не удержал автомобиль на проезжей части, в результате чего машина оказалась в кювете.

Водитель с травмами доставлен в хирургическое отделение больницы.

По факту аварии ведётся проверка.

Летом 2019 года в Лельчицком районе Land Rover съехал в кювет и врезался в дерево.