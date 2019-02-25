Новости Беларуси. Вечером 23 февраля в Лельчицком районе мотоциклист сбил пешехода и скрылся с места аварии.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, нетрезвый 29-летний водитель мотоцикла Jawa 350 ехал по улице Советской в деревне Боровое, не имея водительских прав соответствующей категории.
В определённый момент мотоцикл наехал на 43-летнего мужчину, который шёл по проезжей части и не был обозначен фликерами. Пешеход получил травмы и был доставлен в реанимацию.
После ДТП водитель скрылся, однако был найден и задержан сотрудниками ГАИ.
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