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В Лельчицком районе мотоциклист сбил пешехода и скрылся

25 февраля 2019 13:12
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Новости Беларуси. Вечером 23 февраля в Лельчицком районе мотоциклист сбил пешехода и скрылся с места аварии.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, нетрезвый 29-летний водитель мотоцикла Jawa 350 ехал по улице Советской в деревне Боровое, не имея водительских прав соответствующей категории.  

В определённый момент мотоцикл наехал на 43-летнего мужчину, который шёл по проезжей части и не был обозначен фликерами. Пешеход получил травмы и был доставлен в реанимацию.  

После ДТП водитель скрылся, однако был найден и задержан сотрудниками ГАИ.  

Зимой 2019 года в Оршанском районе микроавтобус сбил женщину. 

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию – здесь подробности.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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