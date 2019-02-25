В Гродно за взятку задержан завотделением больницы скорой помощи. Комментарий УВД

Новости Беларуси. В Гродно заведующий одним из отделений больницы скорой помощи задержан за взятку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За вознаграждение он решал вопросы закупок медицинских изделий. В данном случае речь о приобретении больницей импортных эндопротезов.

Подозреваемый неоднократно отдавал предпочтение одному и тому же частному предприятию, как выяснилось, неспроста. Сделка подкреплялась весомым денежным гонораром.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

При обыске по месту жительства подозреваемый добровольно выдал сотрудниками милиции 15 тысяч долларов США. Это именно та сумма незаконно полученного вознаграждения.

Сейчас в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, следственные действия.