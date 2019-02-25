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В Гродно за взятку задержан завотделением больницы скорой помощи. Комментарий УВД

25 февраля 2019 11:55
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Новости Беларуси. В Гродно заведующий одним из отделений больницы скорой помощи задержан за взятку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За вознаграждение он решал вопросы закупок медицинских изделий. В данном случае речь о приобретении больницей импортных эндопротезов.

В Гродно за взятку задержан завотделением больницы скорой помощи. Комментарий УВД-1

Подозреваемый неоднократно отдавал предпочтение одному и тому же частному предприятию, как выяснилось, неспроста. Сделка подкреплялась весомым денежным гонораром.

В Гродно за взятку задержан завотделением больницы скорой помощи. Комментарий УВД-4

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
При обыске по месту жительства подозреваемый добровольно выдал сотрудниками милиции 15 тысяч долларов США. Это именно та сумма незаконно полученного вознаграждения.

Сейчас в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, следственные действия.

В Гродно за взятку задержан завотделением больницы скорой помощи. Комментарий УВД-7

Установлено, что коррупционная схема действовала уже несколько лет. Сейчас правоохранители выясняют имена соучастников преступления. Напомним, в Гродненской области это уже третий громкий случай по так называемому «делу врачей».

# Коррупция # происшествия # Ярослав Василевский # Фотофакт

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