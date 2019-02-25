Под Гродно сельчанин обстрелял дом бывшей сожительницы и покончил с собой

Новости Беларуси. 22 февраля около одиннадцати вечера в деревне Новодубовая Гродненского района мужчина обстрелял дом женщины, с которой ранее сожительствовал.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 54-летний подозреваемый дважды выстрелил в одно окно дома, в котором проживала 43-летняя гражданка, а затем ещё один раз выстрелил в другое. После этого гражданин скрылся. Никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия правоохранители во время разговора с потерпевшей выяснили, что недавно она разошлась со своим бывшим сожителем. Гражданин расставаться не хотел, а накануне произошедшего прислал женщине сообщение с угрозами.

В ходе поиска подозреваемого в деревне Житородь правоохранители услышали глухой звук, который донёсся из нежилого дома. Сотрудники милиции вошли в здание и обнаружили там подозреваемого с огнестрельным ранением в лобной части головы.

Согласно предварительной версии, мужчина застрелился.

Назначена судмедэкспертиза, проводятся следственные действия.

Летом 2018 года в Кричеве Мужчина застрелил бывшую супругу и покончил с собой.