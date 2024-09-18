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В Крупском районе произошла авария с участием лося – погиб пассажир

18 сентября 2024 17:46
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В Крупском районе произошла смертельная авария, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По предварительной информации, 46-летний водитель ехал на автомобиле Skoda в направлении Минска.

В Крупском районе произошла авария с участием лося – погиб пассажир-2

Внезапно на проезжую часть выбежал лось, что привело к столкновению. В результате ДТП пассажир получил травмы. Прибывшие на место медики начали экстренно оказывать помощь, но спасти 57-летнего мужчину не удалось. Водитель госпитализирован.

# Новости Минска и Минской области # ДТП

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