В Крупском районе произошла авария с участием лося – погиб пассажир

В Крупском районе произошла смертельная авария, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По предварительной информации, 46-летний водитель ехал на автомобиле Skoda в направлении Минска.

Внезапно на проезжую часть выбежал лось, что привело к столкновению. В результате ДТП пассажир получил травмы. Прибывшие на место медики начали экстренно оказывать помощь, но спасти 57-летнего мужчину не удалось. Водитель госпитализирован.