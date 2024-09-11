Лесной пожар на Ольманских болотах потушен

Пожар на Ольманских болотах, с которым боролись более двух суток, локализован и потушен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнем была охвачена территория около 70 гектаров. Ее продолжают контролировать с воздуха, ведь торфяные пожары непредсказуемы.

Спасатели и сотрудники лесной охраны остаются наготове. Для ликвидации пожара задействовали 110 человек. Основной техникой у них были гусеничные болотоходы, которые показали наибольшую эффективность. Привлекалась и авиация: в операции участвовали два вертолета МЧС. По статистике, большинство возгораний – около 90 % – в лесах происходит по причине человеческой беспечности. На большей части территории Гомельской, Могилевской и Брестской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс), объявлен красный уровень опасности.