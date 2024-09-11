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Двух мужчин с самодельным беспилотником задержали на границе с Польшей

11 сентября 2024 13:42
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Их преступным замыслам не суждено было сбыться. Двое мужчин с помощью дрона хотели доставить в Польшу товарно-материальные ценности. На автомобилях они приехали в приграничный населенный пункт, где были задержаны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двух мужчин с самодельным беспилотником задержали на границе с Польшей-2

У жителей Брестской области обнаружили самодельный беспилотник самолетного типа. В комплекте находились тепловизор, необходимые для запуска тросы и аккумуляторные батареи. К дрону крепился парашют. В отношении задержанных начат административный процесс. За нарушение пограничного режима каждому из них грозит штраф до 800 рублей. Наказание предусмотрено и за попытку использования воздушного пространства. Эксплуатация и изготовление беспилотников также запрещены законом.

# Граница

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