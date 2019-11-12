В Минске мужчина распылил слезоточивый газ в лицо двум женщинам

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который распылил газовый баллончик женщинам в лицо.

По информации ГУВД Мингорисполкома, установлена личность мужчины, который применил в отношении двух женщин слезоточивый газ, а еще у одной украл мобильный телефон.

Происшествие случилось в «Малиновке». К правоохранителям обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный подошел к ней, спросил, который час, а затем распылил слезоточивый газ и скрылся.

Оперативники незамедлительно выехали на место происшествия. Было установлено, что мужчина повстречал еще двух женщин – в отношении одной применил газовый баллончик, а у другой выхватил мобильный телефон из рук и скрылся.

Нападавший был задержан. Им оказался 42-летний неработающий минчанин. Он находился в нетрезвом состоянии в момент совершения противоправных действий. У задержанного был обнаружен мобильный телефон потерпевшей. Мужчина сказал, что она сама выбросила его, а он лишь подобрал.

Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за убийство.

Материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям мужчины.