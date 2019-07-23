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В Костюковичском районе Saab врезался в трактор с прицепом. Погибли два человека

23 июля 2019 08:31
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Новости Беларуси. 23 июля примерно в девять утра возле деревни Муравилье Костюковичского района произошла смертельная авария.

Как сообщает МВД Беларуси, Saab двигался по трассе Костюковичи – Климовичи. В какой-то момент водитель иномарки пошёл на обгон трактора, который как раз в это время начал поворачивать налево. Легковушка врезалась в прицеп, а трактор от удара упал на бок.

В Костюковичском районе Saab врезался в трактор с прицепом. Погибли два человека-1

Фото: МВД Беларуси

В ДТП погибли 27-летний водитель и 24-летний пассажир Saab. Ещё два 24-летних пассажира легковушки и 55-летний тракторист госпитализированы.

В Костюковичском районе Saab врезался в трактор с прицепом. Погибли два человека-4

Фото: МВД Беларуси

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и СОГ. Выясняются детали случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК РБ.

Осенью 2018 года в Чериковском районе Renault въехал в трактор с плугами.

Погибли четыре человека – здесь подробности.

# Авария в Могилевской области # происшествия

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