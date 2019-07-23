В Костюковичском районе Saab врезался в трактор с прицепом. Погибли два человека

Новости Беларуси. 23 июля примерно в девять утра возле деревни Муравилье Костюковичского района произошла смертельная авария.

Как сообщает МВД Беларуси, Saab двигался по трассе Костюковичи – Климовичи. В какой-то момент водитель иномарки пошёл на обгон трактора, который как раз в это время начал поворачивать налево. Легковушка врезалась в прицеп, а трактор от удара упал на бок.