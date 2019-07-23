В Витебске легковушка врезалась в столб. Пострадала девушка

Новости Беларуси. В Витебске легковушка врезалась в мачту освещения.
По информации МЧС, авария произошла вечером 22 июля. Произошло столкновение легковушки с опорой мачты освещения на перекрестке улицы Зеленогурской и улицы Спортивной.
Новости Беларуси. В Витебске легковушка врезалась в мачту освещения.
По информации МЧС, авария произошла вечером 22 июля. Произошло столкновение легковушки с опорой мачты освещения на перекрестке улицы Зеленогурской и улицы Спортивной.
Фото: МЧС
В результате ДТП в автомобиле была заблокирована пассажирка, водитель смог покинуть транспортное средство самостоятельно.
Фото: МЧС
Пострадавшую деблокировали. Девушка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
В начале июля в Оршанском районе при столкновении двух Volkswagen погибли два человека (читать далее).