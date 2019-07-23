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В Витебске легковушка врезалась в столб. Пострадала девушка

23 июля 2019 07:09
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Новости Беларуси. В Витебске легковушка врезалась в мачту освещения.  

По информации МЧС, авария произошла вечером 22 июля. Произошло столкновение легковушки с опорой мачты освещения на перекрестке улицы Зеленогурской и улицы Спортивной.  

В Витебске легковушка врезалась в столб. Пострадала девушка -1

Фото: МЧС

В результате ДТП в автомобиле была заблокирована пассажирка, водитель смог покинуть транспортное средство самостоятельно.  

В Витебске легковушка врезалась в столб. Пострадала девушка -4

Фото: МЧС

Пострадавшую деблокировали. Девушка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.  

В начале июля в Оршанском районе при столкновении двух Volkswagen погибли два человека (читать далее).  

# Авария в Витебской области # происшествия

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