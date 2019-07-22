Мужчина в трусах выбрался из окна 9-го этажа, чтобы покурить: видео очевидца

Вечером 21 июля, вероятно, один из жильцов с минимальным набором одежды выбрался из окна 9-го этажа, встал на узкий бордюр и курил. Очевидцы утверждают, мужчина был нетрезв. К счастью, устойчивости хватило, чтобы безопасно вернуться в квартиру. Позднее мужчину задержали правоохранители.

К слову, уже 27 июля мест для курения станет меньше. Вступит в силу новый декрет, который запрещает курить в поездах, на летних террасах, в заведениях общепита и на детских площадках. А в общественных местах для этого оборудуют специальные зоны.