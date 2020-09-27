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В Могилёве горела квартира, спасена семья из трёх человек

27 сентября 2020 08:29
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Новости Беларуси. 27 сентября около половины четвёртого ночи в Могилёве горела квартира в доме по ул. Вавилова, 27.

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей из окна квартиры на первом этаже шёл густой дым. Внутри никого не было.

В Могилёве горела квартира, спасена семья из трёх человек -1

Фото: МЧС Беларуси 

Помощь подразделений МЧС потребовалась семье из трёх человек, которая находилась в квартире на втором этаже. Они были спасены. 

В Могилёве горела квартира, спасена семья из трёх человек -4

Фото: МЧС Беларуси 

Пожар потушен, никто не пострадал. Выясняется причина загорания.

В Могилёве горела квартира, спасена семья из трёх человек -7

Фото: МЧС Беларуси 

В начале сентября в Молодечно из горевшей квартиры была спасена женщина. Работники МЧС нашли пострадавшую на кровати в комнате – подробности здесь.

# Пожар # происшествия

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