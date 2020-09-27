В Могилёве горела квартира, спасена семья из трёх человек

Новости Беларуси. 27 сентября около половины четвёртого ночи в Могилёве горела квартира в доме по ул. Вавилова, 27.

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей из окна квартиры на первом этаже шёл густой дым. Внутри никого не было.