В Могилёве горела квартира, спасена семья из трёх человек

Новости Беларуси. 27 сентября около половины четвёртого ночи в Могилёве горела квартира в доме по ул. Вавилова, 27.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей из окна квартиры на первом этаже шёл густой дым. Внутри никого не было.
Новости Беларуси. 27 сентября около половины четвёртого ночи в Могилёве горела квартира в доме по ул. Вавилова, 27.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей из окна квартиры на первом этаже шёл густой дым. Внутри никого не было.
Фото: МЧС Беларуси
Помощь подразделений МЧС потребовалась семье из трёх человек, которая находилась в квартире на втором этаже. Они были спасены.
Фото: МЧС Беларуси
Пожар потушен, никто не пострадал. Выясняется причина загорания.
Фото: МЧС Беларуси
В начале сентября в Молодечно из горевшей квартиры была спасена женщина. Работники МЧС нашли пострадавшую на кровати в комнате – подробности здесь.