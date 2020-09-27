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В Речице мальчик застрял между прутьями решётки в отмостке здания

27 сентября 2020 10:01
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Новости Беларуси. 26 сентября около половины шестого вечера в Речице ребёнок застрял в решётке в отмостке здания.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, нога 9-летнего мальчика угодила между прутьями решётки, после чего несовершеннолетний не смог освободиться самостоятельно.

В Речице мальчик застрял между прутьями решётки в отмостке здания-1

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Прибывшие подразделения МЧС с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли ногу школьника.

В Речице мальчик застрял между прутьями решётки в отмостке здания-4

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Мальчика осмотрели медики, его состояние удовлетворительное, госпитализация не потребовалась.

Ранее в сентябре ребёнок катался на горке и застрял. Потребовалась помощь спасателей – подробности здесь.

# Спасение # происшествия

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