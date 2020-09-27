В Речице мальчик застрял между прутьями решётки в отмостке здания

Новости Беларуси. 26 сентября около половины шестого вечера в Речице ребёнок застрял в решётке в отмостке здания.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, нога 9-летнего мальчика угодила между прутьями решётки, после чего несовершеннолетний не смог освободиться самостоятельно.
Прибывшие подразделения МЧС с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли ногу школьника.
Мальчика осмотрели медики, его состояние удовлетворительное, госпитализация не потребовалась.
Ранее в сентябре ребёнок катался на горке и застрял. Потребовалась помощь спасателей – подробности здесь.