В Речице мальчик застрял между прутьями решётки в отмостке здания

Новости Беларуси. 26 сентября около половины шестого вечера в Речице ребёнок застрял в решётке в отмостке здания.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, нога 9-летнего мальчика угодила между прутьями решётки, после чего несовершеннолетний не смог освободиться самостоятельно.