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Ночью в Барановичском районе в ДТП погибли три человека

26 сентября 2020 08:43
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Новости Беларуси. 26 сентября около часа ночи в Барановичском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Следственный комитет, 35-летний водитель Audi А6 двигался по дороге Р99. На 26 км неподалёку от деревни Тартаки автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автопоезд MAN под управлением 24-летнего парня.

Ночью в Барановичском районе в ДТП погибли три человека -1

Фото: Следственный комитет 

В аварии погибли водитель Audi, а также ехавшие с ним 42-летняя женщина и 31-летний мужчина. Водитель MAN не пострадал.

Место происшествия осмотрено, зафиксирована следовая картина, проводятся неотложные следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК РБ. Устанавливаются все детали случившегося.

Ночью в Барановичском районе в ДТП погибли три человека -4

Фото: Следственный комитет 

На прошлой неделе в Минском районе иномарка сбила лося и врезалась в другой автомобиль. Погибли три человека – здесь подробности.

# Авария в Брестской области # происшествия

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