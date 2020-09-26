Ночью в Барановичском районе в ДТП погибли три человека

Новости Беларуси. 26 сентября около часа ночи в Барановичском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Следственный комитет, 35-летний водитель Audi А6 двигался по дороге Р99. На 26 км неподалёку от деревни Тартаки автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автопоезд MAN под управлением 24-летнего парня.