Ночью в Барановичском районе в ДТП погибли три человека
Новости Беларуси. 26 сентября около часа ночи в Барановичском районе произошло смертельное ДТП.
Как сообщает Следственный комитет, 35-летний водитель Audi А6 двигался по дороге Р99. На 26 км неподалёку от деревни Тартаки автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автопоезд MAN под управлением 24-летнего парня.
Фото: Следственный комитет
В аварии погибли водитель Audi, а также ехавшие с ним 42-летняя женщина и 31-летний мужчина. Водитель MAN не пострадал.
Место происшествия осмотрено, зафиксирована следовая картина, проводятся неотложные следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК РБ. Устанавливаются все детали случившегося.
Фото: Следственный комитет
На прошлой неделе в Минском районе иномарка сбила лося и врезалась в другой автомобиль. Погибли три человека – здесь подробности.