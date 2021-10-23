В колючей проволоке на литовско-белорусской границе погибли лось и косуля

Колючий забор на границе вновь стал причиной гибели диких животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки наши пограничники обнаружили сразу две жертвы опасных заграждений – лося и косулю.

Обитатели леса пытались перейти с литовской стороны на белорусскую, однако не смогли выбраться из ловушки. Все дело в том, что возведенные на фоне миграционного кризиса подобные барьеры устроены так, что практически гарантировано влекут гибель диких животных. Заграждение представляет собой попарно соединенные витки, на каждом из которых до десятка острых скоб. Именно они, впиваясь в тело животного, наносят ему глубокие резаные раны. Из-за подобных мер пограничных служб соседних стран увечья и гибель животных становятся регулярными.