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В Минском районе сгорела дача. Хозяин погиб

21 октября 2021 13:52
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Новости Беларуси. Пожар в деревне Казеково Минского района. Есть погибший, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме. Он использовался под дачу.  

В Минском районе сгорела дача. Хозяин погиб-1

Внутри дома спасатели обнаружили погибшего хозяина-пенсионера. Огнем уничтожены крыша, имущество, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.  

За октябрь в Минской области произошло 94 пожара, от которых погибли 10 человек.  

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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