В Минском районе сгорела дача. Хозяин погиб

Новости Беларуси. Пожар в деревне Казеково Минского района. Есть погибший, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме. Он использовался под дачу.
Новости Беларуси. Пожар в деревне Казеково Минского района. Есть погибший, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме. Он использовался под дачу.
Внутри дома спасатели обнаружили погибшего хозяина-пенсионера. Огнем уничтожены крыша, имущество, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.
За октябрь в Минской области произошло 94 пожара, от которых погибли 10 человек.