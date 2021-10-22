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Шесть граждан Беларуси госпитализированы после ДТП под Киевом

22 октября 2021 08:23
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Новости Беларуси. Шесть граждан Беларуси доставлены в украинскую больницу после ДТП под Киевом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть граждан Беларуси госпитализированы после ДТП под Киевом-1

После первичного осмотра местные врачи рассказали белорусским коллегам, что пострадавшие получили травмы средней и легкой степени. На данный момент их жизням ничего не угрожает.

Шесть граждан Беларуси госпитализированы после ДТП под Киевом-4

Специалисты Минздрава Беларуси находятся в постоянном контакте с украинскими специалистами. Напомним, что авария произошла на 51-м километре трассы Киев – Знаменка.

Шесть граждан Беларуси госпитализированы после ДТП под Киевом-7

По данным местной полиции, в автобусе находились 17 человек – все белорусские граждане.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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