Шесть граждан Беларуси госпитализированы после ДТП под Киевом

Новости Беларуси. Шесть граждан Беларуси доставлены в украинскую больницу после ДТП под Киевом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После первичного осмотра местные врачи рассказали белорусским коллегам, что пострадавшие получили травмы средней и легкой степени. На данный момент их жизням ничего не угрожает.

Специалисты Минздрава Беларуси находятся в постоянном контакте с украинскими специалистами. Напомним, что авария произошла на 51-м километре трассы Киев – Знаменка.