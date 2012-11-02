В колумбийском городе Прадера у площади, где проходил детский праздник, взорвалась бомба. Погибли 2 человека, 30 ранены

Новости Колумбии. В Колумбии расследуют обстоятельства мощного взрыва в городе Прадера. Рядом с площадью, на которой проходил детский праздник, взорвалась бомба. Ранения получили более 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, двое погибли. Это члены банды, занимающейся наркоторговлей и связанной с ультралевой группировкой ФАРК, которая ведет вооруженную борьбу с правительственными войсками. Именно они привезли взрывное устройство на площадь на велосипеде в чемодане. Бомба, очевидно, взорвалась раньше срока. Следователи считают, что преступники намеревались подорвать ее у расположенного неподалеку полицейского участка.