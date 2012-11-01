В Саудовской Аравии взорвался грузовик с нефтепродуктами. Погибли 22 человека

Мировые новости. Трагедия в столице Саудовской Аравии. На оживленной автостраде взорвался грузовик с нефтепродуктами. В результате ЧП погибли 22 человека. Пострадали более 120.

Автоцистерна врезалась в опору эстакады. После столкновения она перевернулась и загорелась. Далее прогремел мощный взрыв. Полностью или частично разрушены автомобили и несколько зданий. В одном из строений, которое взрывной волной сравняло с землей, располагалась крупная фирма. Несколько ее сотрудников числятся пропавшими без вести.

Точное число жертв устанавливается, так как в момент взрыва по эстакаде проезжал автобус с рабочими. Он полностью сгорел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.