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В Саудовской Аравии взорвался грузовик с нефтепродуктами. Погибли 22 человека

01 ноября 2012 13:06
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Мировые новости. Трагедия в столице Саудовской Аравии. На оживленной автостраде взорвался грузовик с нефтепродуктами. В результате ЧП погибли 22 человека. Пострадали более 120.

Автоцистерна врезалась в опору эстакады. После столкновения она перевернулась и загорелась. Далее прогремел мощный взрыв. Полностью или частично разрушены автомобили и несколько зданий. В одном из строений, которое взрывной волной сравняло с землей, располагалась крупная фирма. Несколько ее сотрудников числятся пропавшими без вести.

Точное число жертв устанавливается, так как в момент взрыва по эстакаде проезжал автобус с рабочими. Он полностью сгорел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Взрыв

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