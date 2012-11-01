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6 месяцев сотрудники белорусского МЧС помогали Турции бороться с лесными пожарами

01 ноября 2012 17:39
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Новости Беларуси. 1 ноября в Минске встречали белорусских спасателей. Огнеборцы вернулись на родину из Турции. В течение 6 месяцев сотрудники МЧС Беларуси помогали коллегам бороться с лесными пожарами.

Белорусский десант провёл в воздухе 286 часов, совершив около 260 вылетов. Сегодня своих героев встречали родные, коллеги и руководство главного спасательного ведомства. А уже завтра прибывшие вернутся в строй своей части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Яковлев, начальник авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Приходилось ребятам по 8 часов, иногда сутки летать, выполнять задачи по тушению пожаров.

Александр Гончаров, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Для нас это –  не просто зарабатывание валютных средств для того, чтобы в дальнейшем их тратить на поддержание нашей техники вертолетной, но мы имеем и  практический налет часов.

# происшествия # Международное сотрудничество # Беларусь-Турция

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