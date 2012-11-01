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Пьяный россиянин опрокинул фуру в Минске - движение на МКАД заблокировано до 20.00

01 ноября 2012 14:13
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Новости Беларуси. Движение по внутреннему кольцу МКАД между улицами Притыцкого и Тимирязева сегодня будет ограничено до 20:00. Причина тому – авария, в которую попал большегруз с российскими номерами. Фура опрокинулась на минской кольцевой около 14:00.

Во время движения водитель потерял управление, при этом автопоезд задел металлическое ограждение, балка лопнула и перегородила движение уже в другую сторону. Из поврежденного грузовика стало вытекать топливо на асфальт, но прибывшие спасатели его убрали. Водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Как оказалось, он был в состоянии алкогольного опьянения: в крови обнаружено более двух промилле.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники милиции и МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария в Минске

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