В Дубровенском районе перевернулся микроавтобус. Пострадал 24-летний водитель

Новости Беларуси. 6 мая примерно в семь утра в Дубровенском районе перевернулся микроавтобус.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 24-летний житель Дубровно за рулём Volkswagen Transporter двигался по трассе Р-22. На 17 км автомобиль съехал в левый кювет, а затем перевернулся.