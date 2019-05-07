Прямой эфир

В Дубровенском районе перевернулся микроавтобус. Пострадал 24-летний водитель

07 мая 2019 13:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 мая примерно в семь утра в Дубровенском районе перевернулся микроавтобус.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 24-летний житель Дубровно за рулём Volkswagen Transporter двигался по трассе Р-22. На 17 км автомобиль съехал в левый кювет, а затем перевернулся.  

В Дубровенском районе перевернулся микроавтобус. Пострадал 24-летний водитель-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Водитель микроавтобуса с травмами был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.  

По факту ДТП проводится проверка.  

Весной 2019 года в Миорском районе легковушка съехала в кювет. 

Пострадали четыре человека – подробности здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
ДТП с белорусскими туристами в Карпатах произошло по вине пьяного водителя
07 мая 2019 11:40

ДТП с белорусскими туристами в Карпатах произошло по вине пьяного водителя

В Вороновском районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого
07 мая 2019 11:17

В Вороновском районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого

В ДТП в Миорском районе пострадали трое взрослых и ребёнок
07 мая 2019 07:11

В ДТП в Миорском районе пострадали трое взрослых и ребёнок