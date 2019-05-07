В Дубровенском районе перевернулся микроавтобус. Пострадал 24-летний водитель
Новости Беларуси. 6 мая примерно в семь утра в Дубровенском районе перевернулся микроавтобус.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 24-летний житель Дубровно за рулём Volkswagen Transporter двигался по трассе Р-22. На 17 км автомобиль съехал в левый кювет, а затем перевернулся.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Водитель микроавтобуса с травмами был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.
По факту ДТП проводится проверка.
Весной 2019 года в Миорском районе легковушка съехала в кювет.
Пострадали четыре человека – подробности здесь.