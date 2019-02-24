В Кобринском районе при столкновении Scania и Renault погиб человек

Новости Беларуси. 23 февраля около трёх часов дня в Кобринском районе на трассе М-10 произошло лобовое столкновение легковушки и фуры.

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, на 516 км автодороги Renault Megane Scenic выехал на встречку, где врезался в Scania.

В результате аварии оба транспортных средства оказались в кювете. Водитель легковушки скончался от полученных травм.

На месте происшествия работает СОГ.

На неделе в Бобруйске произошла авария с участием автомобиля скорой помощи, в котором находилась роженица.