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В Кобринском районе при столкновении Scania и Renault погиб человек

24 февраля 2019 08:59
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Новости Беларуси. 23 февраля около трёх часов дня в Кобринском районе на трассе М-10 произошло лобовое столкновение легковушки и фуры.  

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, на 516 км автодороги Renault Megane Scenic выехал на встречку, где врезался в Scania.  

В результате аварии оба транспортных средства оказались в кювете. Водитель легковушки скончался от полученных травм.  

На месте происшествия работает СОГ.  

На неделе в Бобруйске произошла авария с участием автомобиля скорой помощи, в котором находилась роженица. 

«Скорая» ехала с включенными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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