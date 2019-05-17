В Клецком районе легковушка врезалась в дерево: водитель погиб на месте

Новости Беларуси. 45-летний водитель погиб в Клецком районе. Авария произошла в деревне Жиличи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Житель Несвижского района, двигаясь на Citroen в направлении Клецка, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.