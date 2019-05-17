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В Клецком районе легковушка врезалась в дерево: водитель погиб на месте

17 мая 2019 21:15
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Новости Беларуси. 45-летний водитель погиб в Клецком районе. Авария произошла в деревне Жиличи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецком районе легковушка врезалась в дерево: водитель погиб на месте-1

Житель Несвижского района, двигаясь на Citroen в направлении Клецка, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В Клецком районе легковушка врезалась в дерево: водитель погиб на месте-4

По предварительной версии водитель был пьян и превысил скорость – стрелка спидометра легковушки застыла на 130 км/ч. Известно, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.

В Клецком районе легковушка врезалась в дерево: водитель погиб на месте-7

В Клецком районе легковушка врезалась в дерево: водитель погиб на месте-9

В Клецком районе легковушка врезалась в дерево: водитель погиб на месте-11

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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