В Клецком районе легковушка врезалась в дерево: водитель погиб на месте

Новости Беларуси. 45-летний водитель погиб в Клецком районе. Авария произошла в деревне Жиличи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 45-летний водитель погиб в Клецком районе. Авария произошла в деревне Жиличи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Житель Несвижского района, двигаясь на Citroen в направлении Клецка, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
По предварительной версии водитель был пьян и превысил скорость – стрелка спидометра легковушки застыла на 130 км/ч. Известно, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.