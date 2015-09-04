В Китае женщина вместе с лапшой проглотила 15-сантиметровую ложку

Новости Китая. Случай произошел несколько дней назад в провинции Цзянсу. Из желудка 27-летней пациентки, как пишет The Shanghaiist, врачи извлекли 15-сантиметровую ложку.

Женщина проглотила столовый прибор, увлекшись поеданием лапши. Так она утверждала.

Сотрудники больницы скептически отнеслись к рассуждениям пациентки:

ложка оказалась слишком большой, чтобы ее можно было проглотить случайно.

Медикам понадобилось два часа на то, чтобы при помощи медицинского инструмента извлечь ложку из желудка, не повредив внутренние органы пациентки.

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