Прямой эфир

В Лидском районе мужчина получил ножевое ранение на территории церкви

14 мая 2019 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 13 мая около пяти часов вечера на территории прихода святого Михаила в деревне Нетечь Лидского района работник ударил своего нанимателя ножом.  

Как сообщает УСК по Гродненской области, потерпевшим оказался 52-летний индивидуальный предприниматель из Слонима. Мужчина выполнял ремонт на территории прихода. Пострадавший был госпитализирован.  

Возбуждено уголовное тело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения  

В ходе расследования стало известно, что ранение нанёс 33-летний местный житель, которому предприниматель не выплатил деньги за работу.  

В Лидском районе мужчина получил ножевое ранение на территории церкви-1

Фото: УСК по Гродненской области  

Допрашиваются подозреваемый и свидетели, осматриваются изъятые с места происшествия следы и вещественные доказательства, в том числе орудие преступления – кухонный нож. Назначено проведение ряда экспертиз.  

Изучается организация проведения ремонтных работ ИП, его отношения с подозреваемым и другие обстоятельства.  

Ранее фигурант не привлекался к уголовной ответственности. В момент совершения преступления он был трезв.  

Как уточняет УВД Гродненского облисполкома, ранение было нанесено потерпевшему в брюшную полость. Перед этим мужчина в грубой форме отказался оплачивать труд неофициально работавшему на него гражданину.  

Весной 2019 года в Молодечненском районе мужчина с косой напал на спящего человека. 

На помощь пострадавшему пришла жена – подробности здесь.  

# Нападение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Узденском районе был обнаружен автомобиль с водителем без признаков жизни
14 мая 2019 09:36

В Узденском районе был обнаружен автомобиль с водителем без признаков жизни

В Ганцевичском районе спасатели освобождали пассажира съехавшей в кювет машины
14 мая 2019 09:10

В Ганцевичском районе спасатели освобождали пассажира съехавшей в кювет машины

Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчина попытался подкупить сотрудника ГАИ
14 мая 2019 08:13

Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчина попытался подкупить сотрудника ГАИ