В Лидском районе мужчина получил ножевое ранение на территории церкви

В ходе расследования стало известно, что ранение нанёс 33-летний местный житель, которому предприниматель не выплатил деньги за работу.

Как сообщает УСК по Гродненской области, потерпевшим оказался 52-летний индивидуальный предприниматель из Слонима. Мужчина выполнял ремонт на территории прихода. Пострадавший был госпитализирован.

Новости Беларуси. 13 мая около пяти часов вечера на территории прихода святого Михаила в деревне Нетечь Лидского района работник ударил своего нанимателя ножом.

Допрашиваются подозреваемый и свидетели, осматриваются изъятые с места происшествия следы и вещественные доказательства, в том числе орудие преступления – кухонный нож. Назначено проведение ряда экспертиз.

Изучается организация проведения ремонтных работ ИП, его отношения с подозреваемым и другие обстоятельства.

Ранее фигурант не привлекался к уголовной ответственности. В момент совершения преступления он был трезв.

Как уточняет УВД Гродненского облисполкома, ранение было нанесено потерпевшему в брюшную полость. Перед этим мужчина в грубой форме отказался оплачивать труд неофициально работавшему на него гражданину.

Весной 2019 года в Молодечненском районе мужчина с косой напал на спящего человека.