В Лидском районе мужчина получил ножевое ранение на территории церкви

Новости Беларуси. 13 мая около пяти часов вечера на территории прихода святого Михаила в деревне Нетечь Лидского района работник ударил своего нанимателя ножом.
Как сообщает УСК по Гродненской области, потерпевшим оказался 52-летний индивидуальный предприниматель из Слонима. Мужчина выполнял ремонт на территории прихода. Пострадавший был госпитализирован.
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В ходе расследования стало известно, что ранение нанёс 33-летний местный житель, которому предприниматель не выплатил деньги за работу.
Фото: УСК по Гродненской области
Допрашиваются подозреваемый и свидетели, осматриваются изъятые с места происшествия следы и вещественные доказательства, в том числе орудие преступления – кухонный нож. Назначено проведение ряда экспертиз.
Изучается организация проведения ремонтных работ ИП, его отношения с подозреваемым и другие обстоятельства.
Ранее фигурант не привлекался к уголовной ответственности. В момент совершения преступления он был трезв.
Как уточняет УВД Гродненского облисполкома, ранение было нанесено потерпевшему в брюшную полость. Перед этим мужчина в грубой форме отказался оплачивать труд неофициально работавшему на него гражданину.
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