В Брестском районе Mercedes столкнулся с деревом. В автомобиле зажало двух человек

Новости Беларуси. Ночью 26 мая в Брестском районе Mercedes C220 врезался в дерево. Заблокированных в салоне автомобиля людей доставали спасатели.

Фото: Брестское ОУМЧС

По сведениям Брестского ОУМЧС, авария произошла вблизи деревни Яцковичи. Машина съехала в кювет и столкнулась с деревом. В результате ДТП в легковушке оказались зажаты два человека.

Фото: Брестское ОУМЧС

Спасатели деблокировали и передали медикам 18-летнего водителя и 16-летнего пассажира. Оба пострадавших госпитализированы.

Фото: Брестское ОУМЧС