Новости Кении. В Кении назвали имена боевиков, которые напали на торговый центр в Найроби. Их было четверо. Хотя ранее в СМИ поступила информация, что террористов было от 10 до 15 человек. Национальность нападавших пока не уточняется.

Напомним, 21 сентября группа вооруженных людей атаковала молл в столице Кении. В ходе четырехдневной операции по освобождению заложников в здании велась интенсивная перестрелка, которая привела к пожару. Ослабленные огнем конструкции обрушились.

По официальным данным, в результате теракта погибли 67 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Аш-Шабаб», связанная с международной террористической организацией «Аль-Каида», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.